Эксперт оценил вероятность укрупнения регионов РФ

В Кремле нет планов по укрупнению субъектов РФ. Как пояснил политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, дискуссия возникла в рамках работы по созданию равных возможностей для развития всех субъектов РФ. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Марат Хуснуллин высказывал собственное мнение на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики. То есть, на неофициальном мероприятии, где выступал в качестве не официального докладчика, а в качестве эксперта. Причем, говоря на тему регионов, он даже особо подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством», – пояснил он.

Матвейчев обратил внимание, что главная мысль – это важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов. «Кто-нибудь может с этим поспорить? На самом деле все правильно и логично», – уверен политолог.

В этой связи эксперт заверил, что сейчас вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается. «То есть планов таких у правительства нет, да и это все решается не на уровне правительства. Песков, в свою очередь, заявил, что подобные решения возможны, если жители субъектов Федерации на это согласны. По мнению Пескова, далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения, и это является определяющим фактором», – сказал Матвейчев.

Как сообщал «Новый День», во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что часть регионов не стоят трудозатрат, и экономически выгоднее объединить с другими субъектами РФ. В качестве примера Хуснуллин назвал Еврейскую автономную область, которую можно включить в состав Хабаровского края, либо объединить «еще с кем». Позже пресс-служба вице-премьера пояснила, что в правительстве эта тема не обсуждается.

Тем не менее, накануне депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов также заявил, что укрупнение регионов «сделает их более самодостаточными в социально-экономическом смысле» и сократит затраты на управленческий аппарат.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.04.21

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