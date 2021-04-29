«Это вызывает большую тревогу»: Захарова прокомментировала инициативу Зеленского по Донбассу

Последние выступления президента Украины Владимира Зеленского на тему Донбасса вызывают большую тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его предложение по изменению переговорного формата с привлечением США, Британии и Канады. По ее словам, Зеленскому следует вспомнить про свои предвыборные обещания.

«По сути ничего нового в этих высказываниях нет. Подобные предложения не раз звучали из уст политических деятелей. Принципиальное отличие в том, что эти предложения впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе, как подтверждение того, что отказ от выполнения минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей, деятелей Украины. Именно так они раньше оправдывали подобные «мозговые штурмы», в том числе и наши европейские партнеры по нормандскому формату. В данном случае, речь идет уже об официальной позиции Украины. И разумеется это вызывает большую тревогу», – пояснила Захарова.

По прогнозам МИД России, при такой позиции Киева сложно рассчитывать на «прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе», который и так заблокирован «упорным саботажем Киевом минских соглашений в том виде, как они были зафиксированы».

«Мы убеждены, тем не менее, в том, что шансы на выход из нынешней тревожной ситуации по-прежнему сохраняются… Для этого требуется множество моментов, которые видимо тяжелы и иногда непосильны для киевских политиков, это политическая воля и мужество. Надо доказать, что они имеются в наличии, исходя из того, что о них заявлялось до выборов. Именно на этих положениях и на этих обещаниях строились предвыборные кампании. Только такой подход позволит обеспечить восстановление мира и спокойствия в Донбассе и на Украине в целом. Иной альтернативы, какие бы уловки не изобретались Киевом, просто не существует», – подытожила Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.04.21

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