«Намерения расходятся с делами» – МИД РФ о желании президента США избегать эскалации с Россией

Заявление президента США Джо Байдена о намерениях избегать эскалации с Россией противоречит реальным действиям Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, послание Байдена Конгрессу «оставляет двойственное впечатление».

«Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией и сотрудничать... Но, к сожалению, у нынешней администрации США намерения расходятся с делами, и традиционная речь перед законодателями при всей своей декларативности лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений в адрес нашей страны в некоей злонамеренной деятельности», – констатировала Захарова.

«Если американская сторона в самом деле настроена на диалог, самое время отбросить конфронтационную риторику, предприняв практические шаги по выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения. Иначе скольжение по наклонной плоскости продолжится», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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