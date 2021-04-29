Увольняй, как хочешь: закон перестал защищать трудовые права россиян

В России законодательство и реальное правоприменение в части защиты трудовых прав граждан кардинальным образом отличаются. Россияне крайне беззащитны перед своими работодателями, несмотря на формально благополучную ситуацию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов.

В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов обратил внимание, что значительное число россиян считает, что их трудовые права защищены в достаточной мере. Согласно результатам опроса, такого мнения придерживается 17% граждан. «50% – считает, что права защищены, но не в достаточной мере. Суммарно группа оказалась 67%. 26% – заявили, что трудовые права незащищены, 4% – затруднились ответить», – уточнил он.

«Мы зафиксировали, что есть три доминантных направления нарушения прав: отказ оплаты или предоставление дополнительного выходного за сверхурочную работу, второе – задержка зарплаты и выплата не в полном объеме, третье – нарушение норм охраны и безопасности труда. Каждый их этих вариантов набрал от 5 до 6%», – добавил Мамонов.

Итоги исследования также показали запрос защиты трудовых прав в отношении переработок и ненормированного рабочего графика. «Об этом заявили 16% опрошенных. Подчеркну, что это был открытый вопрос, и мы просили самим назвать область нарушения прав, поэтому это достаточно высокий показатель. На втором месте – маленькая зарплата, отсутствие индексаций, на третьем – невыплата зарплаты. На пятом – серая зарплата об этом заявили 5%», – отметил социолог.

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со своей стороны отметил, что эти показатели выглядят оптимистичнее, чем реальность. «Наша страна создала тот мир социального устройства, в котором сейчас живет вся Европа. Но многие европейские страны пошли в плане реализации защиты прав трудящихся гораздо дальше родоначальника – СССР. Несмотря на хорошие цифры, есть реальность бумажная, а есть фактическая, где огромное количество людей бесправны. Существует 138 различных возможностей человека уволить, если начальник этого захочет», – пояснил эксперт.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, в свою очередь, подчеркнул, что проблема нарушения трудовых прав россиян обостряется с каждым годом. «Наше законодательство прогрессивное, мы опережаем многие страны. Но все знают, что есть такое понятие, как правоприменение. Когда закон может быть неплохим, но обстоятельства и правоприменение хромает. В последние годы защищать свои права стало труднее, хотя нельзя сказать, что трудовое право ухудшилось – оно осталось, как было. Но инерция старого советского трудового права с течением лет исчезает», – констатировал эксперт.

Федоров также отметил, что крайне негативно на ситуацию влияет рост неформальной занятости. «Неофициальная занятость предполагает, что человек более уязвим. Сейчас ее доля на рынке труда составляет до 40% всей рабочей силы. Это естественным образом влияет и на белую сферу. Не может быть такого, что половина людей без прав, а вторая половина – в правах купается. Происходит процесс диффузии, ухудшения прав работников, в том числе, и в белой сфере», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.04.21

«Намерения расходятся с делами» – МИД РФ о желании президента США избегать эскалации с Россией. / «Это вызывает большую тревогу»: Захарова прокомментировала инициативу Зеленского по Донбассу. / Эксперт оценил вероятность укрупнения регионов РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»