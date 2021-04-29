Стариков уверен, что верхушка ФБК* продолжит подрывную деятельность

Писатель и публицист Николай Стариков прокомментировал ситуацию с закрытием штабов Навального, как структуры ФБК* (здесь и далее – организация внесена в реестр иноагентов) из-за возможности признания деятельности последнего экстремистской. Он отметил, что существенную роль в ликвидации структуры сыграл бизнесмен Евгений Пригожин, который своими исками к сотрудникам фонда сделал его работу нерентабельной.

Стоит отметить, что распад структур Алексея Навального начался около двух лет назад, когда юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала на YouTube-канале фейковое расследование. Впоследствии она, основатель ФБК* и сам фонд проиграли суд. Каждый из них, согласно вердикту, должен был выплатить истцу по 27 млн рублей. В сумме около 90 млн рублей.

Однако петербургский предприниматель Евгений Пригожин выкупил их обязательства, сделав либералов своими личными должниками. Уже в середине лета 2020 года Навальный заявил о ликвидации фонда и переходе на новое юридическое лицо, коим стал «Фонд защиты прав граждан», который также признан иноагентом в РФ. Комментируя ситуацию, он объяснил принятое решение невозможностью расплатиться с Пригожиным. В связи с этим попросил сторонников увеличить пожертвования.

Но сторонники Навального не переставали оскорблять бизнесмена, что привело к очередным искам о защите чести и деловой репутации. В результате один из приближенных основателя ФБК* Владимир Милов, который проиграл суды вместе с теми же Навальным и Соболь, сбежал за границу. Позже он объяснил свой поступок, сказав, что это произошло из-за исков Пригожина.

По мнению телеведущего, руководителя издания PolitRussia Руслана Осташко, многочисленные штрафы спровоцировали ситуацию, из которой команда Навального должна была найти выход, при этом не задействовав личные средства и резервы «серой бухгалтерии».

Также он добавил, что каждый из них смог бы оплатить штрафы, так как на биткоин-кошельки ФБК* приходят сотни миллионов рублей. Но жадность подтолкнула их к идее сменить юрлицо. Впоследствии они стали коллекционировать штрафы, усугубляя свое положение.

Кроме того, после признания в 2019 году Минюстом обоих фондов иностранными агентами соратники скандального блогера показательно игнорировали требуемую в таких случаях маркировку материалов и информационных ресурсов. Результатом стали новые штрафы.

Как отметил публицист Стариков, на фоне признания организации экстремистской глава сети штабов Навального Леонид Волков заявляет о полной ликвидации структуры, так как понимает, что другого выхода попросту нет.

Также писатель предположил, что несмотря на бегство верхушки фонда (за исключением Соболь и Навального, лишенных свободы передвижения), соратники Навального продолжат подрывную деятельность из-за границы. Причем в таком случае финансирование их деятельности будет значительно более непрозрачным.

Стоит добавить, что, если структуры Навального признают экстремистскими, то и все организации, связанные с ними, также могут попасть под этот статус. Первая беседа по иску прокуратуры Москвы состоялась 26 апреля. Вторая назначена на 29 апреля.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 29.04.21

Гибель актера Дмитрия Марьянова: главный фигурант отделалась условным сроком. / Увольняй, как хочешь: закон перестал защищать трудовые права россиян. / «Намерения расходятся с делами» – МИД РФ о желании президента США избегать эскалации с Россией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»