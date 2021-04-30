Коронавирусный кризис: социальное самочувствие россиян ухудшилось

Пандемия коронавируса повысила зависимость части населения от социальных выплат и ухудшила настроения большинства граждан. Об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года», подготовленном Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

Эксперты обращают внимание, что вспыхнувшая в прошлом году пандемия COVID-19 повлияла на доходы населения, его потребительские практики и настроения. Динамика доходов населения была разнонаправленной: в первом квартале 2020 года они незначительно увеличились, но в период пика пандемии во втором квартале – упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в четвертом квартале снижение составило менее 2%. В годовом исчислении реальные доходы снизились на 3,5%.

При этом изменилась структура доходов. Локдаун повысил роль зарплат наемных работников и социальных выплат. Доля первых в доходах увеличилась на 1,2 п.п. и достигла 58,9% (рекорд за период с 2013 года), вторых – на 2,1 п.п. и повысилась до 21%, это рекордный показатель начиная с 2000 года. Вынужденный перерыв в оказании частных услуг и занятии промыслами значительно уменьшил поступления из «иных источников». Доходы от предпринимательской деятельности и от собственности снизились за год на 0,8 п.п. до рекордно низкого уровня: 5,2% и 4,3% соответственно. Кризис поставил в привилегированное положение занятых на крупных и средних предприятиях, отмечают авторы мониторинга.

В то же время, как говорится в докладе, снижение доходов населения не привело к существенным изменениям в их распределении и росту бедности. Уровень бедности в 2020 году почти не изменился и составил 12,1% (12,3% в 2019). Сохранение уровня бедности при снижении доходов во многом объясняется тем, что от кризиса пострадали относительно обеспеченные слои населения, а помощь государства уязвимым группам во многом предотвратила их скатывание в бедность. В частности, выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет снизили уровень бедности среди этой категории с 32% до 24% и приблизили его к докризисному уровню.

Тем не менее, кризис и падение доходов повлияли на потребительское поведение населения и его сберегательные практики. Вследствие пандемии сократились расходы на путешествия и общественное питание.

Доля потребительских расходов на товары и услуги снизилась с 80,8% в 2019 году до 76,1% в 2020-м. Наиболее существенно – на 2,1 п.п. снизились расходы на услуги.

Одновременно авторы доклада отмечают значительный – на 8,4% – прирост сбережений. Это объясняется ограничением потребления части услуг обеспеченными слоями населения и одновременно стремлением значительной части россиян создать (или восстановить) запас в случае повторения кризиса и(или) продолжения стагнации. Особенностью 2020 года авторы доклада называют рост спроса на наличные деньги. Он привел к увеличению их доли в совокупных расходах с 0,5% в 2019 году до 4,4% в 2020-м. Сумма наличных денег в обращении за год увеличилась более чем на четверть – с 10,6 трлн рублей по состоянию на 1 января 2020 года до 13,4 трлн рублей на начало этого года.

Возросший спрос на наличность, полагают эксперты, отражает не только повышенную тревожность населения в условиях пандемии и желание иметь под рукой средства «на всякий случай», но и активизацию теневой торговли в попытках заработать в условиях строгих ограничений.

В целом банковские сбережения населения увеличились за прошлый год на 11% и составили около 34 трлн рублей. Но без учета эскроу-счетов, предназначенных для покупки жилья, рост окажется более скромным – около 6,5%. При этом задолженность по кредитам в 2020 году увеличилась на 13,5%, хотя это меньше, чем в 2019 году (18,5%). Тем не менее, рост долгов в кризис выглядит впечатляюще. Во втором квартале объем задолженности почти не изменился, а в третьем, напротив, прирост оказался максимальным за всю историю наблюдений: более триллиона рублей. Такой результат во многом обеспечил беспрецедентный рост задолженности по ипотечному жилищному кредитованию, которая в третьем квартале 2020 года увеличилась на рекордные 623 млрд рублей.

Так или иначе, как отмечают авторы доклада, особенности нынешнего кризиса сказались на его восприятии разными категориями населения. В прежние кризисы проживание в крупном городе давало больше шансов на улучшение материального положения, отражаясь в субъективных оценках. В прошлом году картина изменилась: чем выше уровень урбанизации, тем хуже респонденты описывают изменения в своем материальном положении. Быстрое распространение пандемии в крупных городах отразилось на оценках ситуации в зависимости от места жительства. Мнения москвичей о своем положении заметно хуже, чем в целом по стране.

При этом настроения жителей объясняются не собственно заболеваемостью, а противоэпидемическими мерами, повлиявшими на динамику экономической и общественной жизни

Субъективные оценки динамики материального положения семей в 2020 году были ожидаемо неблагоприятными. По данным опроса российского населения, проведенного в сентябре 2020 года, в среднем только 16% респондентов сообщили об улучшении материальных условий за последний год и 35% – об ухудшении. С учетом экономической статистики денежных доходов такие оценки не выглядят исключительно низкими. Во время одного из предыдущих кризисов, в феврале 2009 года, по данным «Левада-центра» (признан иноагентом), только 11% опрошенных отмечали улучшение положения, а 48% говорили об его ухудшении. Кризис не привел к обвальному ухудшению восприятия текущей ситуации, считают авторы доклада.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.04.21

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