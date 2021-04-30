В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе в связи с резким ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайший час с сохранением до 9:00 мск 1 мая ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

В МЧС советуют автомобилистам в сложных погодных условиях значительно снизить скорость движения машины и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев», – рекомендуют спасатели.

Пешеходам, находящимся на улице, советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.04.21

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