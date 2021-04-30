Онищенко анонсировал создание в России индивидуального календаря прививок

Россияне в скором времени смогут перейти на индивидуальный календарь прививок. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко. При этом бывший главный санитарный врач отметил, что существующая вакцина от covid-19 поможет в борьбе и с другими вирусами.

«Почему так быстро сделали «Спутник»… Потому что, когда был MERS, а это 14-й год, была создана вакцина, туда была вставлена плазмида аденовирус человеческий MERS. Сейчас вставлена плазмида короновируса. И если будет следующий, «Спутники» можно будет заменить на другой вирус, и быстро создать вакцину, изучив эти свойства. Но нам нужны мощности по масштабированному производству», – пояснил Онищенко.

Комментируя противоречивую информацию от получивших вакцинацию россиян, бывший главный санитарный врач России отметил, что в таких случаях необходимо доверяться только врачу. «Спасибо, что вы узнали, что есть такой тест на наличие напряженности иммунитета. Он, в основном, определяется через наличие антител, специфических, против коронавируса. Такая глубокая погруженность в вопрос, это очень серьезный шаг к тому, что мы очень скоро перейдем на индивидуальный календарь прививок. И это действительно так, мы резко повысим эффективность нашей защищенности от будущих вызовов», – сказал Онищенко.

По его мнению, говорить об индивидуальном календаре прививок или о том, прививаться или нет, можно будет не раньше августа, когда будет создан «пул примерно 50-55 миллионов людей» с антителами к новой коронавирусной инфекции. «Если мы к августу эту цифру обеспечим, то тогда мы уже будем углубляться дальше относительно того, нужно или не нужно после болезни прививаться», – подытожил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.04.21

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