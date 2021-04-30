«Разворошил муравейник»: укрупнение регионов перерастает в переустройство России

Изменение регионального устройства России неизбежно. Однако, как опасаются эксперты, эта тема в неосторожных руках может спровоцировать крайне негативные социальные последствия, особенно, в предвыборный период. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов.

Как считает политолог Константин Калачев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, открыв дискуссию об укрупнении регионов, «разворошил муравейник». «Господин Хуснуллин говорил о конкретной Еврейской автономной области. Она занимает последние месте и по ВВП, и по доходам населения. Но есть проблемы экономической целесообразности, а есть проблемы политические. Все начали говорить не о конкретных кейсах, например, объединении Курганской области с Тюменской или ЕАО с Хабаровским краем, а о переустройстве России. Здесь есть серьезные риски и угрозы. Перекройка карты, изменение административно-территориального устройства с учетом того, что у каждого региона есть своя идентичность, и далеко не каждый готов на слияние и поглощение, – крайне сложный аспект», – пояснил эксперт.

Калачев подчеркнул, что от технократического подхода в этом вопросе нужно перейти к более комплексному. «С точки зрения оптимизации управления, выравнивания условий есть определённые плюсы. Но мы и так от федерализма перешли к унитарному централизованному государству. Я сторонник децентрализации. Не всегда экономические обоснования должны ставиться во главу угла. Нужно принимать во внимание и традиции, и мнение населения», – отметил политолог.

«Да, в среднесрочной, дальнесрочной перспективе какие-то регионы стоило бы объединять… Но не стоит из этого устраивать кампанейщину, пугать всех, что у нас начнется тотальная перезагрузка», – добавил он.

При этом Калачев обратил внимание, что объединение регионов возможно только на основе референдума. «Как объединялись Корякия и Камчатка, например», – сказал он, напомнив, что это объединение не оправдало ожиданий населения.

«Если мы говорим о попытках перекройки России по заветам Жириновского, который предлагал упразднить национально-территориальное деление и вернуться к губернскому, думаю, мы можем породить такую турбулентность, что мало не покажется», – отметил эксперт.

По его оценке, активизация дискуссии на эту тему перед осенними выборами в Госдуму вызывает массу вопросов. «Для меня вообще удивительно, что тема всплыла в выборных год. Это то, что безусловно нервирует и региональные элиты, и население. Это могут использовать кандидаты, чтобы усилить стратегии своих кампаний. Мне кажется, что постановка вопроса не является своевременной, в ней есть реальная провокация», – считает Калачев.

В этой связи политолог обратил внимание на неудачную попытку объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области. «Что мы получили на выходе? НАО – регион богатый и самодостаточный, я думаю, что в Архангельской области не возражали, но в НАО возражали настолько, что мы получили единственных субъект РФ, который проголосовал против поправок к Конституции. Сейчас любые неосторожные заявления по поводу объединения регионов со стороны «потолков» могут повлечь серьезные проблемы», – уверен он.

Политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август со своей стороны согласилась, что заявление Хуснуллина вызывает много вопросов. «Когда такие вещи заявляет человек в высоком статусе, конечно, всех приводит в нервное состояние. Еще не зажившая рана попытки объединения Архангельской области и НАО будет тянуться информационных хвостом. То ли это был вброс – попугать, чтобы потом сказать, что все хорошо, просто человек ошибся, то ли неосторожное слово, которое приносит такие результаты», – сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что притянуть необходимость укрупнения регионов сугубо под экономическую целесообразность не получится. «У нас есть повод мыслить по-другому. У нас и президент, и премьер говорят о проектном подходе. Границы регионов не мешают объединяться в экономических проектах. Это нормальная история, когда можно вместе зарабатывать и давать работу жителям. Мы живем в том времени, когда географические границы не имеют такого значения», – пояснила она.

Август также обратила внимание на региональный патриотизм, который может стать проблемой при объединении субъектов РФ. «Региональный патриотизм существует, и последние годы намерено подпитывался. Вот попробуйте предложить объединение Перми и Екатеринбургу, которые вечно воюют, все сравнивают. Это очень сильная история, и губернаторы ее подогревают каждый год», – подчеркнула эксперт.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в свою очередь, отметил, что идея, высказанная вице-премьером Хуснуллиным, совершенно не раскрыта. При этом обсуждать вопрос необходимо для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, уверен он.

«Это обсуждение носит умозрительный характер. Наше устройство федеративное – население Советского союза. Но оно грозит распадом государства. По большому счету, региональные элиты, национально-этнографические элиты, безусловно, будут сопротивляться любому изменению, которое затронет возможности по этнической мобилизации и, по возможной и даже скажу, будущей сепарации их состава России», – сказал он.

«Опасность распада нашего государства существует. Достаточно большое количество замороженных скрытых межэтнических конфликтов тоже существует. На примере СССР мы можем это увидеть. С моей точки зрения, изменения регионального устройства России нужны безусловно. Опасность сепарации региональных республик существует», – подчеркнул Безпалько.

По его мнению, вопрос о региональном делении России нужно было поставить. «То, что она (тема) обсуждается в предвыборный год, наверное, обострит эмоции и остроту обсуждения. Но нам не избежать этого. Придется проблему озвучивать, обсуждать и решать», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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