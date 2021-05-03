«Подозрительно богаты»: СМИ раскрыли бизнес-интересы КПРФ

Налоговая декларационная кампания неожиданно раскрыла бизнес-интересы руководства КПРФ. Оказалось, что представители компартии, которые якобы выступают в поддержку населения, оказались в числе тех, кто имеют виды на жительство в западных государствах и вполне неплохо зарабатывают на простых россиянах, говорится в аналитическом материале RT.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Депутаты Госдумы РФ обнародовали в апреле декларации о доходах. Оказалось, что многие народные избранники обладают солидными капиталами, зарубежной недвижимостью и видом на жительство (ВНЖ) в других странах. Среди таких парламентариев нашлись и представители КПРФ. По мнению экспертов, тот факт, что верхушка коммунистической партии живёт вразрез с декларируемой идеологией, создаёт серьёзные противоречия внутри организации. Речь идёт о прогрессирующем системном кризисе, уверены аналитики.

В апреле депутаты Госдумы отчитались перед избирателями о своих доходах за 2020 год. Многие народные избранники оказались обладателями солидных состояний, зарубежной недвижимости и вида на жительство в других странах. Среди таких политиков нашлись и борцы с капитализмом – представители КПРФ.

При этом ранее фракция КПРФ в Госдуме предложила на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь зарубежную недвижимость и вид на жительство в других странах. А недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».

Земля и доля

Депутат от КПРФ, член думского комитета по природным ресурсам Владимир Блоцкий и члены его семьи свой первый ВНЖ, по сведениям СМИ, получили в Венгрии – по программе покупки венгерских бондов. Правда, по словам Блоцкого, это произошло до того, как он получил мандат в 2016 году. После этого Блоцкий и его семья якобы сразу отказались от венгерского вида на жительство.

Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв м с домом площадью 312 «квадратов» в Великобритании. Британское законодательство позволяет наделить ВНЖ иностранца, купившего недвижимость в стране на сумму £250 тыс, а также инвестировавшего в британскую экономику миллион фунтов. Уже через три года после получения ВНЖ такой инвестор может претендовать на получение британского паспорта.

Есть у Блоцкого недвижимость и в России: четыре квартиры площадью от 38,7 до 119,8 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности.

Dolcevita

Недвижимость за рубежом есть также у депутата ГД от КПРФ Михаила Берулавы. По данным «Новых известий», один из источников дохода семьи депутата – Университет Российской академии образования (УРАО), президентом которого он является.

«Из семи преподавателей профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего образовательную деятельность по специальности «юриспруденция» в Красноярском филиале, двое трудятся на 0,01 ставки (!!!), двое – на 0,1-0,2 ставки, трое – на 0,3-0,4 ставки. Зато все они обеспечивают научные публикации в отчётности вуза», – пишет издание «Новые известия».

«Можно сделать вывод о том, что заработок только одного филиала в полугодие достигает 7 млн рублей, просто эта строчка прячется в статью «Прочие расходы» и переводится на счета головной организации под видом товаров или услуг. Законна ли эта схема с точки зрения налоговой инспекции Новомосковска – не совсем ясно, но вот только головная организация имеет выручку, уже приближающуюся к полумиллиарду рублей в год», – говорится в статье издания.

В России парламентарию принадлежит квартира площадью почти 84 кв м и земельный участок в шесть соток. При этом заработал Берулава за прошлый год около 15 млн рублей. Ещё 26 млн дохода задекларировала его супруга. На семью также записаны земельный участок для садоводства площадью 17 соток, участок под застройку в семь соток, некое нежилое здание, общий метраж которого составляет свыше 1 тыс кв м.

Кроме того, чета Берулава имеет зарубежную недвижимость: две квартиры в Болгарии площадью около 50 кв м каждая.

При этом вид на жительство, по данным портала reporter.kg, депутат почему-то оформил не в Болгарии, а в Чехии.

«С милого севера в сторону южную»

Не отстают от столичных коллег и региональные законодатели-коммунисты, в частности депутат заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ и экс-глава совета директоров ликвидированной группы компаний «Лидер Групп» Александр Рассудов. Эта группа компаний была основана депутатом Госдумы от КПРФ и членом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Романом Лябиховым и его бизнес-партнёром Александром Некрасовым, сенатором, экс-владельцем ГК «Лидер Групп».

«Я в последнее время теряю надежду. С тревогой смотрю в будущее», – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В разговоре с Иваном Сурвилло...

ГК «Лидер Групп» печально известна в связи с серьёзными задержками строительства нового жилья.

«Она под каждую стройку создаёт новое ООО с уставным капиталом 10 тыс рублей и в договоре выступает как агент. Потом эти ООО благополучно сливаются и неустойка за просрочку не выплачивается. Задержка по стройкам – от шести месяцев до пяти лет. Не повторяйте наших ошибок. Бегите!!!» – призывают обманутые дольщики во «ВКонтакте».

Сам депутат Рассудов обеспечен жильём и не только в российской юрисдикции. В Испании на супругу Рассудова записаны апартаменты площадью 117 кв. м и колоссальное «машино-место», занимающее более 800 кв м.

Также в собственности семьи народного избранника несколько земельных участков и квартир в России.

Кандидат от народа

Ещё до старта президентской кампании Павел Грудинин был обладателем десятков зарубежных счетов. «По словам члена ЦИК Александра Кинёва, по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее», – писал «Московский комсомолец».

Кроме того, он был бенефициаром зарубежного офшора. «Павел Грудинин до 31 декабря 2017 года являлся конечным бенефициаром белизского офшора Bontro LTD», – сообщало агентство РАПСИ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы.

Кроме того, суд постановил, что компания ООО «ТТ Девелопмент», которую основал Грудинин, была одной из стороной сделок, ставших, по мнению суда, «невыгодными и убыточными» для ЗАО «Совхоз имени Ленина».

«Из документа следует, что суд счёл обоснованными доводы истцов, указывавших на очевидную неравноценность обмена, в результате которого совхоз получил в капитале ООО «ТТ Девелопмент» долю 48% номинальной стоимостью 29 млн рублей, а потерял земельные участки общей стоимостью 1,095 млрд рублей. Таким образом, рыночная стоимость земельных участков превышала номинальную стоимость полученной доли в 37 раз», – сообщало РБК со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.

Также РЕН ТВ публиковало расследование о доме в Испании, который купила семья Грудинина. «Согласно данным из выписки реестра недвижимости, стоит дом почти миллион долларов – €781 614», – сообщал телеканал.

«Репутационные потери»

Как отмечают эксперты, КПРФ, формально заявляя о своей приверженности коммунистическим идеям, давно не стесняется выдвигать от себя не просто представителей капитала, но ещё и замешанных в различных махинациях деятелей.

«Всё это создаёт чудовищные репутационные потери, потому что КПРФ выступает за раскулачивание олигархов, а сама привлекает местных олигархов, которые воруют ничуть не хуже, чем центральные. В результате КПРФ оказывается в глупейшей ситуации. Я риторику КПРФ в значительной степени одобряю, но их практика мне кажется совершенно позорной», – прокомментировал ситуацию в беседе с RT публицист Виктор Милитарёв.

Как считает политолог Александр Асафов, многие бизнесмены просто используют КПРФ как политическую платформу для выдвижения.

«Поскольку КПРФ имеет льготы, будучи парламентской партией, её кандидатам не нужно собирать подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, совершенно не разделяющие социалистические идеи, идут от КПРФ. Политика партии явно расходится с её идеологической позицией», – пояснил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

«Более того, КПРФ иногда выгоняет несогласных с курсом партии. А на словах партийные лидеры продолжают твердить о марксизме из популистских соображений. Однако общество и избиратель взрослеют, и конечно, у популистов всё меньше и меньше шансов прийти к власти», – добавил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Эксперт пояснил в разговоре с RT, что закон не запрещает депутатам иметь зарубежную недвижимость, однако фактически это трудно назвать нормальной практикой.

«Искренне жаль рядовых коммунистов, идейных, которым приходится подчиняться людям, имеющим зарубежные дома и счета. Внутри самой партии прогрессирует серьёзный системный кризис», – подытожил эксперт.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.05.21

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