США и ЕС дестабилизируют ситуацию в Молдове

Вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии накануне досрочных парламентских выборов может привести к еще большей поляризации и дестабилизации общества в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российское внешнеполитическое ведомство призывает Соединенные штаты и Евросоюз отказаться от практики двойных стандартов.

«Мы внимательно следим за ситуацией в этой стране, где 11 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной свободной конкуренции. Их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ», – сообщила Захарова на брифинге.

В то же время, официальный представитель МИД РФ высказала сожаление и осуждение «нарастающему вмешательству США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы. «Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, государственные органы республики, в том числе и ЦИК Молдавии в целях реализации политических и экономических интересов собственных стран. Так, регулярно звучат публичные заявления о том, что на международных площадках с критикой молдавских политических сил, выступающих за сохранение связей с Россией, сотрудничества с европейскими интеграционными объединениями… Ну что это, как не прямое вмешательство во внутренние дела этого государства и попытка оказать влияние перед голосованием?!» – пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на продолжение практики «двойных стандартов со США и стран ЕС, которые диаметрально противоположно ведут себя в отношении к аналогичным действиям нынешнего президента Молдавии и ее предшественника – тоже самое относится к различным политическим фракциям молдавского парламента». «Подобные действия являются явным неуважением к молдавскому народу, к суверенитету страны, и способны привести к еще большей поляризации и дестабилизации общества», – заявила Захарова.

«В очередной раз призываем наших западных партнеров отказаться от практики двойных стандартов, прекратить неприкрытое вмешательство во внутриполитические процессы Республики Молдова, что особенно важно в период подготовки досрочных парламентских выборов», – заключила представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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