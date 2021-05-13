Москва ждет уступок от Вашингтона по Договору по открытому небу

Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу не будет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, время, когда можно спасти договор, истекает.

«Группа государств во главе с США, которые вышли из Договора по открытому небу, пытается возложить на Россию ответственность за плачевную ситуацию вокруг договора. Они настаивают на том, чтобы Россия, как они говорят, «устранила свои нарушения» прежде, чем кто-то начнет размышлять о возвращении в договор», – пояснила она.

При этом Захарова отметила, что Россия «неоднократно выражала озабоченности по нарушению договора со стороны Украины и Грузии, а также США до их выхода из договора». «Уже стало плохой традицией, эти российские озабоченности не принимались в расчет, а зачастую даже не комментировались. Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Что касается сохранения Договора по открытому небу, то в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что «время, когда еще можно его спасти, истекает». «Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающее интересам европейской безопасности решение предыдущей администрации США», – уточнила Захарова.

«При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие уведомление России выйти из договора, будут завершены в ближайшее время, о чем мы неоднократно говорили и партнерам, и публично», – подытожила она.

Договор по открытому небу был принят как одна из мер укрепления доверия в Европе по окончании холодной войны. В ноябре 2020 года из соглашения вышли США. В ответ на это Россия в январе 2021-го также запустила процедуры по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин уже внес в Госдуму законопроект о денонсации документа, его рассмотрение в нижней палате парламента назначено на следующую неделю.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.05.21

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