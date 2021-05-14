Американские военнослужащие перебросили в сирийскую Хасаку колонну из 55 грузовиков с материально-техническим обеспечением и боеприпасами. Техника прибыла из Ирака через незаконный погранпереход «Аль-Валид», сообщают местные источники. Колонна направилась в город Ар-Румейлан, где находится американский военный склад с техникой, пишет SANA.

На фоне вывода войск из Ирака США за последние несколько месяцев укрепили свои позиции на востоке Сирии, где занимаются подготовкой бандформирований, работающих под их командованием.

Вашингтон продолжает игнорировать призывы к выводу своего контингента с территории Сирии. Под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ), американские войска оккупировали нефтяные месторождения на востоке страны и осуществляют незаконную добычу и продажу нефти, принадлежащей сирийскому народу.

При этом значительная часть террористов запрещенной в РФ «ИГ» влилась в лояльные Вашингтону курдские формирования. Эти группировки занимаются охраной нефтяных месторождений и вывозом нефти на территорию северного Ирака.

Для того, чтобы сохранить свои доходы, американцы применяют систему санкций против официального Дамаска. Политическое и экономическое давление Вашингтона усугубляет гуманитарный кризис в стране, препятствует возвращению беженцев и восстановлению освобожденной от «ИГ» территории Сирии.

На подконтрольной Дамаску территории «Исламское государство» было разгромлено еще в 2017 году. Ряд источников предполагает, что важнейшую роль в этом сыграли российские добровольцы из «ЧВК Вагнера».

Незарегистрированную официально вооруженную организацию называют «уникальным геополитическим феноменом». Она состоит из бывших военнослужащих и патриотов, которые стремятся защитить русскоязычное население, а также продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 14.05.21

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