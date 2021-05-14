«Будут кусать Россию чужими руками»: ОДКБ не понимает надвигающейся угрозы в Средней Азии

Вывод войск США из Афганистана развяжет Вашингтону руки и позволит усилить провокации на внешней границе СНГ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, подчеркнув, что не все страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) понимают опасность сложившейся ситуации.

«Министр обороны США Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли были противниками такого кардинального решения. Они предлагали половинчатый вариант вывода войск. И сейчас настаивают на том, надо все-таки оставить группировку примерно 2,5 тысячи. То есть, костяк американцев и само присутствие – оно обозначается. Они ни в коем случае не пытаются совсем покинуть эту территорию», – считает парламентарий.

«И деятельность Ближнего Востока, и появление «Исламского государства» (запрещено в РФ), это все продуцируется американской стороной. И там же связующее звено между Афганистаном и Ближним Востоком постоянно циркулировало. Это как запасной аэродром для поддержки одних и перелива других, когда потерпели сокрушительное поражение на Ближнем Востоке. Американцы никогда не уходят навсегда. Они всегда оставляют за собой право принимать дальнейшие решения. А для этого надо оставлять соответствующий плацдарм», – пояснил Рыжак.

По его мнению, происходящее является попыткой США «изучить нашу реакцию – а что, если Россия здесь не выдержит и каким-то образом промолчит и позволит реализовать эту доктрину ползучего влияния в Средней Азии». «Мы должны внимательно отслеживать развитие ситуации, потому что все делается для того, чтобы каким-то образом и нас вовлечь вот в эти дальнейшие тяжелые муки, которые связаны с этой многострадальной страной. А у нас уже есть такой опыт. Поэтому все наши решения должны быть взвешенными, политически выверены и материально подкреплены… У американцев тактика одна – постоянно держать нас в напряжении», – пояснил депутат.

Более того, по прогнозу Рыжака, в ближайшее время США могут чужими руками «активизировать прямые военные действия, провокационные действия» в приграничных СНГ территориях. «У американцев может появиться реальная возможность за счет других сил, которыми они насытят этот регион, кусать нас на наших границах восточных. Поэтому мы должны сейчас все сделать для того, чтобы боеспособность не только 201 базы в Таджикистане, но и других наших возможностей по линии ОДКБ провести соответствующий анализ и выработать эффективные комплексные меры по возможному моделированию событий, которые стоит ожидать после вывода, демонстрационного», – считает Рыжак.

«Они до конца не уйдут. Они начнут действовать другими методами, другими формами. Впереди акции гуманитарного характера, мы понимаем, что за этим скрывается. Это значит советники, «мягкая сила», контакты по всем линиям и нахождение как раз тех, кто у нас будет проводить линию «игиловской» пропаганды и идеологии. Я считаю, что вот это проникновение «мягкой силы», оно еще более опасное, потому что, к сожалению, есть у них плацдарм, и есть у них реальные возможности активно реализовывать эти акции по подрыву, но конечная-то цель – это Россия. Афганистан – это просто как элемент в достижении этих целей. Все направлено против России», – уточнил он.

Парламентарий подчеркнул, что не все члены ОДКБ понимают надвигающуюся угрозу. «Вот сейчас мы должны смотреть, моделировать и предугадывать все эти возможные ходы, они не заставят себя ждать. Поэтому и по линии ОДКБ, я член этой ассамблеи, мы как раз выезжаем и будем все делать для того, чтобы выстраивать все более конструктивно, ни в коем случае не эфемерно, потому что во многом наши планы носят декларативный характер, там мало еще конструктива со стороны отдельных наших республик. Они не до конца еще осознали, сколь велика опасность и серьезность ситуации. Нам приходится уговаривать некоторых наших товарищей даже в разработке модельных актов. Не идут наши коллеги-члены ОДКБ. Даже у белорусских коллег… тенденция заблуждения, столь опасная политически», – сказал Рыжак.

«США работают в отличие от нас, и более изобретательно. Вот события на Украине в полной мере это показали. Я считаю, что это такая политическая оплеуха нам, нашим и спецслужбам, и всем прочим. Как можно было допустить влияние американцев до такой степени. У нас нет активной позиции, мы думаем, что на этих традициях, на добрых воспоминаниях мы заложили вечные камни этой дружбы. Ничего подобного! Меняются поколения, меняются оценки, мы сами меняемся, структура нашего общества меняется… у нас уже есть молодежь, которая не воспринимает наших исторических корней и наших ценностей. А у них тем более. Если мы моделируем поведение противника, они, кроме военных акций, пропагандистских, они будут акции за счет «мягкой силы». Она внешне будет одобряться Западом, восприниматься как миссия гуманитарная, глубоко продуманная, волнующая общество. Но на самом деле, если мы не будем формировать мощный морально-политический потенциал в этих странах, то потом и наши какие-то военные приготовления, наши планы совместные они будут обречены. Поэтому ни в коем случае нельзя сейчас сбрасывать это со счетов, имея ввиду, что тактика действия, изобретательность американцев, многовековой опыт держания в узде, все это отработано и, к сожалению, оно сейчас реализуется с учетом новых технологий», – подытожил Рыжак.

Москва, Мария Соколова

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