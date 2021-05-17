В Москве побит 70-летний температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1 градуса). По данным Гидрометцентра России, к 15:00 мск температура воздуха в столице поднялась до 29, 2 градуса.

Тем не менее, как уточнили в метеослужбе, абсолютный температурный максимум остается неизменным – 17 мая 1897 года воздух прогрелся до 31,0°.

Ранее синоптики уточнили, что жаркая погода в Москве продержится до середины недели.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.21

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