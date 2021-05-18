В московском регионе объявлено штормое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, днем в период до 20 часов ожидается ветер порывами 13-18 метров в секунду.

Ранее синоптики и ЧМС предупредили, что сегодня столичном регионе прогнозируется очень жаркая погода до 32 градусов. Сегодня в Москве в полдень температура воздуха поднялась до 29,2 градуса, что стало максимальным уровнем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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