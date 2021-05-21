«Агрессивная риторика»: МИД РФ заметил активное вмешательство Запада во внутренние дела Молдавии

По мере приближения парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 11 июля, набирает обороты агрессивная риторика со стороны западных государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, критика в адрес пророссийских молдавских политических сил стало «обычной практикой».

«Очередной пример. В эфире программы «Час экспертизы» 18 мая глава делегации ЕС Петер Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Республики Молдова. В частности, он констатировал несовершенство системы правосудия, и открыто заявил, что новый молдавский парламент, цитирую, «должен быть заслуживающим доверие», – пояснила она.

Захарова также обратила внимание, что критике со стороны Запада подвергаются, как правило, пророссийские политические силы Молдавии. «Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность объектов для проявления критики, которыми всегда становятся политические силы республики, которые выступают за развитие диалога с нашей страной, стало обычной практикой для стран Запада», – констатировала она.

«Россия выступает за развитие по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважения молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, которые будут сформированы в результате его волеизъявления. Мы в очередной раз призываем США, страны ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияние на происходящее в них политические процессы», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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