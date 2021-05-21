российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 мая 2021, 16:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Главы МИД России и Словении обсудят перспективы

Фото: ec.europa.eu

Россия и Словения на следующей неделе обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С 27 по 29 мая Москву с рабочим визитом посетит глава словенского внешнеполитического ведомства Анже Логар.

По информации Захаровой, на 28 мая запланированы его переговоры министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Запланировано подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на период 21-22 годов. В повестке дня обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, обсуждение дальнейших совместных шагов в целях углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах, включая историко-мемориальную работу», – сообщила она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 1 июля этого года начинается председательство Словении в Совете ЕС. «Будет подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами отношений между Россией и ЕС. Предполагается также обсудить ситуацию в юго-восточной Европе и актуальные международные проблемы», – пояснила Захарова.

Напомним, в последний раз главы МИД двух стран встречались два года назад во время визита в Словению министра иностранных дел РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.05.21

ЦБ предостерег от открытия счетов по видеосвязи. / За пандемийный год производители еды подняли цены на 16% – Росстат. / «Агрессивная риторика»: МИД РФ заметил активное вмешательство Запада во внутренние дела Молдавии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Это провал: на торжествах в День независимости Черногории порвался национальный флаг

В зоопарке Скопье впервые появились пингвины – родом из России

Франция пытается подорвать авторитет России в ЦАР кадрами со съемок фильма

США ввели санкции против экс-президента Албании

Принц Гарри признался, что был алкоголиком и наркоманом

В Венгрии разрешат ходить без защитных масок

В Словении вертолет НАТО врезался в ЛЭП

«Дипломатический» скандал в Косово: отозваны 12 послов самопровозглашенной республики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,