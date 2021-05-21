Главы МИД России и Словении обсудят перспективы

Россия и Словения на следующей неделе обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С 27 по 29 мая Москву с рабочим визитом посетит глава словенского внешнеполитического ведомства Анже Логар.

По информации Захаровой, на 28 мая запланированы его переговоры министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Запланировано подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на период 21-22 годов. В повестке дня обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, обсуждение дальнейших совместных шагов в целях углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах, включая историко-мемориальную работу», – сообщила она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 1 июля этого года начинается председательство Словении в Совете ЕС. «Будет подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами отношений между Россией и ЕС. Предполагается также обсудить ситуацию в юго-восточной Европе и актуальные международные проблемы», – пояснила Захарова.

Напомним, в последний раз главы МИД двух стран встречались два года назад во время визита в Словению министра иностранных дел РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.05.21

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