Франция пытается подорвать авторитет России в ЦАР кадрами со съемок фильма

Французские СМИ выдали кадры со съемок фильма «Турист» за доказательства «преступлений» российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Очередная попытка Парижа подорвать авторитет России в ЦАР провалилась. Распространенное ранее в соцсетях видео, на котором запечатлены «российские специалисты» рядом с мертвыми телами местных жителей, оказалось кадрами со съемок художественного фильма.

Так, издание LNC не проверило информацию и поспешило раскритиковать Россию. Однако их центральноафриканские коллеги с ресурса «Bangui 24» посоветовали относиться к работе более ответственно.

«Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно», – написала редакция.

Граждане ЦАР возмутились публикациями, направленными против России.

«Такие средства массовой информации все еще ищут поводы для критики россиян. Они выложили этот материал, даже не проверив его достоверность. И это вы называете хорошей журналистикой?», – написал местный житель в соцсетях.

«Я вижу, что эти журналисты готовы на все, чтобы очернить РФ и их не волнует правда. Как они могут врать о смерти наших граждан! У меня открылись глаза, и я вижу, как французы пытаются подкупить моих земляков, чтобы добиться ложных показаний против россиян», – написал другой гражданин ЦАР.

Специалисты из РФ находятся в африканском государстве по просьбе местных властей для обучения военнослужащих. Во многом благодаря квалифицированной подготовке солдатам удалось пресечь попытку госпереворота в конце 2020 года.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 21.05.21

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