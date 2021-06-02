«Нужно доложить…» Медведев пригласил Путина на съезд «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение принять участие в XX Съезде «Единой России», на котором будут утверждены списки кандидатов на выборах в Госдуму, а также проект предвыборной программы на основе Послания главы государства Федеральному Собранию.

Как сообщает официальный сайт «ЕР», приглашение озвучил лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе сегодняшней встречи президента с руководством партии, и уточнил, что съезд пройдет 19 июня.

«Нужно доложить и членам партии, и всем людям о том, что было сделано. Сейчас готовится новая программа – в ее основу ляжет ваше Послание Федеральному собранию. Этим занимается программная комиссия, мы обсуждаем будущий документ с людьми в регионах. Наиболее важные предложения в нее войдут. Проект будет вынесен на широкое обсуждение на Съезде партии. Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие», – сказал Медведев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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