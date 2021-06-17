Все станет понятно примерно через полгода: эксперт оценил итоги встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать стартом для начала диалога – о реальных итогах переговоров можно будет говорить примерно через полгода. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, пока все заявления о прорыве в отношениях двух стран преждевременны.

«Мало таких людей среди экспертов, во всяком случае, кто ожидал бы, что после этого саммита резко что-то изменится. Обычно такие встречи в верхах и не ставят такую задачу. Их миссия в другом, чтобы лидеры в том качестве, в каком они выступают, встретились, познакомились и была проведена личная беседа. И то, что Байден на своей пресс-конференции говорил, что ничто не заменяет личные встречи, это хорошая оценка», – пояснил эксперт.

По его оценке, встрече Путина и Байдена нельзя воспринимать как способную решить какие-то проблемы. «Ее следует воспринимать как старт для начала диалога, консультаций, переговоров, и процесса, который может привести, а может и не привести к частичному разрешению всех вопросов. Не случайно Байден на пресс-конференции говорил, давайте подождем 3-6 месяцев и посмотрим, что будет происходить в это время», – отметил Гарбузов.

«Если действительно в это время произойдет формирование рабочих групп по каким-то направлениям, если начнутся консультации, какие-то встречи, переговоры, то есть то, что составляет канву диалога между двумя государствами; все это будет дополняться телефонными переговорами между главами государств, встречами по случаю на каких-то международных площадках, – это конечно будет означать, что диалог возобновлен. Плюс к тому восстановление нормальных дипотношений. Если это будет восстановлено, то через полгода мы сможем сказать, что да – эта встреча в Женеве была не зря, она не решила проблемы, но она дала старт их решению», – уточнил он.

Гарбузов также обратил внимание, что администрация Байдена подвергла серьезной ревизии наследие Трампа. «По целому ряду направлений пошли под откос решения Трампа, но российско-американские отношения такой уж серьезной ревизии подвергнуты не были. Но администрация Байдена внесла серьезную коррективу. Она состоит в так называемом новом отношении к России – избирательное сотрудничество. И это зацепка, очень хорошая, и для России, потому что и она может проводить политику избирательного сотрудничества. Сначала избирательно в какой-то сфере, как контроль над вооружениями, она и стала уже сферой избирательного сотрудничества, начиная с СНВ-3. Ну, а потом расширение повестки дня. По большому счету нам надо реанимировать всю повестку дня отношений двух стран», – подчеркнул эксперт.

«Стержнем были бы конечно вопросы стратегической стабильности. И то, что появилось заявление, декларация двух сторон после этой встречи, чего я не ожидал, это много значит. Все-таки стороны договорились. Да, в самом общем плане, декларативно, но тем не менее. Это многообещающее начало. Понятно, что это будет стержнем, но на это надо накручивать все остальные проблемы. Их великое множество. По ним отсутствовал диалог много лет. Завалы велики и работы достаточно много», – констатировал Гарбузов, отметив, «если начнут появляться признаки диалога, то в будущее можно будет смотреть с бОльшим оптимизмом, чем сегодня».

Москва, Мария Соколова

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