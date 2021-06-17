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Четверг, 17 июня 2021, 17:47 мск

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МИД уточнил сроки возвращения посла РФ в Вашингтон

Посол РФ в США Анатолий Антонов приступит к работе в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», – сказала она на брифинге.

Напомним, Антонов был отозван в Россию для консультаций в середине марта после резкого высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Тогда американский лидер на вопрос, считает ли главу российского государства убийцей, дал утвердительный ответ. Накануне Путин сообщил, что этот инцидент исчерпан после объяснений Байдена в личной беседе.

Москва, Светлана Антонова

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