Известный оппозиционер отстранен от выборов в Мосгордуму

Известный оппозиционный политик Илья Яшин отстранен от участия в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщил сам оппозиционер, поводом для такого решения стала его причастность к экстремистской деятельности.

«Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан «лицом, причастным к экстремистской деятельности» и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день. Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств «экстремистской деятельности» не представлено», – сообщил Яшин, отметив, что такое решение продиктовано политическими мотивами за его поддержку Алексея Навального.

Политик заявил, что решение избирательной комиссии будет обжаловано в суде. «Мы обжалуем это в суде – но конечно, иллюзий нет. Принято политическое решение не пускать меня больше ни на какие выборы», – уточнил Яшин в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

В единый день голосования 19 сентября в Москве пройдет довыборы в столичный парламент в 19 и 37 избирательных округах. Кампания назначена после смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.

Москва, Светлана Антонова

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