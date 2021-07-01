Погода в Москве: синоптики прогнозируют скорое возвращение жары

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха будет вновь повышаться и немного превысит средние многолетние значения. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 2 июля, ожидается без осадков, а воздух прогреется до 24-25°.

Синоптики отмечают, что в выходные и начале следующей недели местами вероятен кратковременный дождь, однако в субботу, 3 июля, температура воздуха поднимется до 26-27°, а затем 4 и 5 июля днем ожидается до 28°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

Ален Делон решил вернуться в кино. / Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. / Кабмин РФ продлил программу льготной ипотеки на новых условиях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»