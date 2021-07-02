Еще 600 российских инструкторов прибудут в ЦАР по просьбе Минобороны страны

Военное ведомство Центральноафриканской Республики попросило увеличить количество российских специалистов в стране. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов в беседе с журналистами Sputnik. По его словам, в ЦАР вскоре прибудут 600 российских специалистов. В соответствии с просьбами Минобороны ЦАР их количество должно достигнуть 1135 человек.

«Министр обороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Кояра уведомила ООН о том, что она просила Российскую Федерацию направить еще 600 инструкторов, помимо тех, кто уже присутствует в ЦАР», – заявил Иванов.

Россияне занимаются обучением и консультированием центральноафриканской армии с 2018 года. За это время им удалось повысить уровень подготовки бойцов. Благодаря российской поддержке вооруженные силы ЦАР положили конец разгулу боевиков, которые получали западное финансирование.

Такое положение дел не устраивает покровителей радикалов, которые намерены дискредитировать российское присутствие в ЦАР. В связи с этим в СМИ регулярно появляются вбросы о деятельности россиян, которых для сенсационности причисляют к «ЧВК Вагнера».

Александр Иванов рассказал журналистам о схеме создания подобных провокаций, которая наглядно демонстрирует связь боевиков с западным руководством.

«Сначала эти выдумки появляются на двух-трех аффилированных с боевиками центральноафриканских ресурсах, которые заблокированы в ЦАР за экстремизм. Потом большие СМИ, такие как RFI и Liberation просто компилируют и легализуют для мировой аудитории эти слухи, выбирая наиболее удобные и наименее проверяемые обвинения против российских инструкторов», – пояснил Иванов.

Финальной точкой становится создание доклада ООН на основании непроверенных слухов и предметом обсуждения на заседаниях Совета безопасности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

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