«Ну это же извращение…» Захарова оценила намерение ЕС «сковать» Россию, а потом местами взаимодействовать

Политика Евросоюза по «сковыванию и выборочному взаимодействию» c Россией звучит анекдотично. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в публикации в своем блоге озвучил «принципы» Брюсселя по отношению к России.

По словам Захаровой, МИДу приходится «в день по несколько раз» комментировать «философические мысли господина Борреля». «Я, честно говоря, сомневаюсь, что он сам пишет… Этот текст, есть ощущение, что он построен на иллюзии и достаточно опасном самовнушении, что с Россией можно говорить на языке угроз и ультиматумов», – пояснила она.

«Изложенная в этом материале триада принципов, которыми ЕС планирует руководствоваться в отношении нашей страны, – она звучит просто анекдотично. Отпор, сковывание и выборочное взаимодействие… Это ущербная логика. В этом есть некая болезненность восприятия мироощущения. И точно уж это не для 21 века с учетом того опыта, который накоплен в глобальной мировой политике», – пояснила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, критиковать заявления Борреля нельзя, потому что это «алогично и неразумно» под надуманным предлогом изображать Россию «источником угроз для стран-членов ЕС, в том числе в криминальной активности и в кибер-сфере». «Распространяются материалы, основанные на явно добытых хакерским путем, незаконным путем, неких данных… Если им выгодно, они используют, не задаваясь вопросом, чьи это хакеры. Просто это выгодно. Все это говорит о глобальном лицемерии и нежелании считаться с реальностью», – подчеркнула она.

Как считает официальный представитель МИД России, в таких условиях только усугубляется кризис доверия между РФ и ЕС. «Разговаривать с Россией на языке санкций, шантажа, угроз бесполезно. Мы сожалеем, что вместо того, чтобы признать это очевидный и исторически подкрепленный факт, в ЕС продолжают нагнетать конфронтационную риторику. Она еще больше отделяет ЕС от нашей страны», – подчеркнула Захарова.

«С одной стороны, пытаются сковывать, с другой – развивать сотрудничество в тех сферах, где это выгодно Брюсселю. Сам Брюссель оказывается заложником вот этой порочной концепции из взаимоисключающих принципов и предусловий для нормализации отношений Россия-ЕС. И чисто в практическом плане, попробуйте представить себе, как вы можете сначала кого-то сковать, а потом с ним взаимодействовать там, где вам выгодно. Ну это же извращение», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

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