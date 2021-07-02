«Специалистов у нас не воспринимают»: эксперты назвали главную проблему российского футбола

Российский футбол испытывает большие проблемы с подготовкой игроков, в том числе, из-за нежелания спортивных чиновников прислушиваться к мнению специалистов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено на пресс-конференции в Москве с участием футбольных экспертов. Как отметил тренер сборной России по футболу в 1994-1996 гг Александр Тарханов, «у нас пока специалистов не воспринимают».

«Вот мы ругаем сборную, Черчесова ругаем, но РФС тоже надо ругать тогда. Потому что там ни одного футбольного человека нет. Есть Дюков, да. Такие люди и должны руководить федерацией, но вокруг него должны быть специалисты, которые могут подсказать и направить… Вот это самое главное», – подчеркнул заслуженный тренер России.

Комментатор «МатчТВ Михаил Поленов со своей стороны обратил внимание, что выигрывают те, у кого хорошо работают «система подготовки, внутренняя или вообще в принципе конкуренция, и третье – это тренерские кадры». «Я считаю, что нам не хватает системы, в силу разных причин мы почему-то не можем. Либо взять чужой пример – не хотите немецкий, возьмите австрийский, у них какая сборная!» – пояснил он.

При этом Поленов отметил, что проблемы сегодня не только в футболе, а у всего российского спорта. «Если мы посмотрим на то, что происходит в российском футболе, баскетболе… Хоккей мы проваливаем один турнир за другим, олимпийские игры, допинг. У нас есть очень большое количество проблем, которые, если мы каждый вид спорта возьмем по отдельности, можно их локализовать в отдельный вид. А если мы все это вместе объединим в одну большую проблему, мы увидим, что за последние годы, к сожалению, наш спорт откатывается очень серьезно назад, практически по всем видам», – подчеркнул Поленов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

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