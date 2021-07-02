Дело на миллиард: две компании получили крупный штраф за завышение нефтяных цен на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штрафы на АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» за сговор по завышению нефтяных цен на биржевых торгах. Как сообщается на официальном сайте ведомства, каждая из компаний должна заплатить более 509 млн рублей.

«В результате действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже были завышены. Так как биржа носит для рынка нефтепродуктов индикативный характер, то это могло привести к общему повышению цен на топливо», – говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено в феврале 2019 года, однако АО «Солид-товарные рынки» попыталось оспорить полномочия ФАС. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал правомерность действий антимонопольного органа, а в октябре 2020 года Верховный суд РФ отказал АО «Солид-товарные рынки» в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

После признания приказа о возбуждении дела законным и обоснованным ФАС России вынесла решение по делу в отношении нефтетрейдеров, признав их виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию антимонопольного ведомства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

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