В Москве вынесен приговор мошеннице, пытавшейся обмануть родственника Сталина

Таганский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Анастасию Белянкину, которая пыталась обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.

Белянкину задержали в Москве 1 апреля после обращения в полицию 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева. Ему звонили неизвестные и представляясь сотрудниками правоохранительных органов предлагали передать все имеющиеся на его счетах средства в размере 3,4 млн рублей якобы для проведения экспертизы.

В прокуратуре уточнили, что похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку бдительный ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы, которые задержали мошенницу прямо в его квартире.

Леонид Аллилуев – старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

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