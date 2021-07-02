Путин наградил бывшего ректора НИУ ВШЭ орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова, который накануне подал в отставку с поста ректора НИУ «Высшая школа экономики» после 28 лет работы в этой должности. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства подписал соответствующий указ.

Решение уйти в отставку Кузьминов, который является одним из основателей НИУ ВШЭ, объяснил желанием сосредоточиться на науке и усталостью от административной работы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

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