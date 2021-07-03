Никакого Черчесова: в федеральном списке партии «Родина» за спорт отвечает Дмитрий Булыкин

В исполкоме партии «Родина» опровергли информацию о том, что федеральную часть списка кандидатов от партии «Родина» на предстоящих выборах в Государственную думу возглавит главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

С момента проведения съезда партии, который прошел 26 июня в Москве, ничего не поменялось: возглавил федеральный список лидер «Родины» Алексей Журавлев, а пятым номером в нем идет известный российский футболист и общественный деятель Дмитрий Булыкин.

Выступая перед делегатами съезда, Булыкин отметил, что нашему государству необходима здоровая нация. «Нужно навести порядок в российском спорте: от детского до высокопрофессионального. На государственном уровне решать проблемы, связанные с доступностью спорта, его массовостью и результативностью», – сказал он и добавил, что болеет за повсеместное распространение спортивных школ, за доступную стоимость абонементов и секций для детей, за льготы на приобретение спортивного инвентаря, за поиск талантливых ребят и за строительство новых спортивных объектов.

«Нужно вести активную пропаганду здоровой семьи. Родители – мотивируют детей на занятия спортом, а государство – создает условия для этого! Спортивная нация – здоровая нация», – уверен спортсмен.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 02.07.21

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