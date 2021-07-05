Жители Центральноафриканской Республики считают Фостена-Арканжа Туадера истинным защитником отечества.

Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain провели опрос населения ЦАР. Жители республики высоко оценили деятельность центральноафриканского лидера на своем посту.

Несмотря на существующие проблемы, возникшие на фоне активизации радикалов накануне выборов в декабре 2020 года, Туадера смог выбраться из тяжелой ситуации победителем.

«Президент пришел в полуразрушенную страну и приступил к ее активному восстановлению. Он нашел верных друзей в лице россиян», – говорится в статье.

Российские инструкторы, о которых пишут центральноафриканцы, прибыли в страну в 2018 году по двустороннему соглашению между Банги и Москвой. Специалисты из РФ, которых в западной прессе упорно связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются исключительно обучением местной армии и консультированием подразделений правительственных сил перед операциями против боевиков.

Во многом, благодаря деятельности россиян, попытка госпереворота, устроенная боевиками в конце прошлого года, была неудачной. После этого правительственная армия пошла в контрнаступление и сумела вернуть под свой контроль порядка 80% территории ЦАР.

Жители центральноафриканских городов поддерживают Туадера в стремлении стабилизировать обстановку в стране. Многие уважают позицию главы ЦАР, который сначала предложил радикалам сдаться, а после отказа перешел в наступление, и теперь «Коалиции патриотов за перемены» практически не существует.

«Туадера протягивал руку вооруженным группировкам, но они вновь решили взяться за оружие, теперь они либо нейтрализованы, либо в бегах», – напоминают жители ЦАР.

Авторы материала выразили уверенность, что Фостен-Арканж Туадера останется в истории Африки как волевой и прагматичный лидер своего народа.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.07.21

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