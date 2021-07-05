В РФ отменили так и не успевшие заработать ограничения на ввоз кормов для животных

Россельхознадзор сообщил о временной отмене ограничений на поставки импортных кормов для животных. Ранее в ведомстве хотели ограничить поставки кормов из Германии, Канады, Голландии и ряда других стран. Впрочем, запрет так и не вступил в силу, а ограничения отсрочили на ближайшие три месяца, сообщили журналисты «Сенсаций.Нет».

В СМИ отметили, что ряд изданий паниковал на фоне готовящихся запретов, хотя на деле у ограничений были серьезные основания. Несмотря на заявления ряда крупных медиа-иноагентов, запрет на ввоз импортного корма хотели ввести не из-за содержания в пищевых добавках ГМО, а из-за серьезных нарушений при контроле поставок. Дело в том, что заграничные ветеринарные службы не отслеживают источники сырья для кормов. Это может оказаться большой проблемой, поскольку в этом году в мире были зарегистрированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

Ряд изданий описывал вводимые ограничения как «прихоть отдельных чиновников». Информационная кампания по дискредитации решения Россельхознадзора привела к тому, что беспокоиться начали даже отдельные владельцы зоомагазинов, хотя сами ограничения в большей степени касались именно промышленного сельского хозяйства.

Отсрочка в три месяца дана зарубежным предприятиям для того, чтобы устранить все нарушения. В случае соблюдения российских норм поставки на наш рынок не будут прекращены.

Даже в случае отказа от импортных товаров дефицита корма и витаминных компонентов в России не будет. На отечественном рынке кормовых добавок представлено более 150 российских производителей.

В нашей стране активно работает научно-производственная группа компаний «Арника», появившаяся на рынке больше 28 лет назад. Ее корма и добавки поставляются в страны Азии, а реализуемый в настоящее время инвестиционный проект позволит поставлять за рубеж около трети производимой продукции.

Первая стадия инвестпроекта «Кормбиосинтез» уже завершена, в этом году планируется запустить «Фармасинтез». Проект финансируется Росагролизингом с общим объемом инвестиций около 4 млрд рублей.

Предприятие способно выпускать 12 тысяч тонн продукции в год. Российская компания уже занимается производством кормовых витаминов, защищённых аминокислот, пробиотиков, белков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.07.21

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