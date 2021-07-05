Тотальное лицемерие: Bellingcat стал образцом независимой журналистики для западных СМИ

3 июля на ресурсе Al-Bab появилась статья Брайана Уиттакера – бывшего редактора ближневосточного отдела издания Guardian. В ней он негативно высказывается о премии Серены Шим, которая присуждается активистам за работу по разоблачению пропагандистских штампов на государственном уровне. Награда названа в честь американской журналистки иранского канала Press TV: она погибла в 2014 году при странных обстоятельствах после своего репортажа о боевиках «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые попадали в Сирию из Турции в грузовиках с гуманитарной помощью.

Уиттакер критикует оргкомитет премии за то, что ее обладателями становятся только лишь протестующие против западной политики по отношению к сирийскому правительству. Его не устраивает присуждение награды администраторам GrayZone – сайта, где публикуются секретные документы США и Великобритании об их вмешательстве во внутренние дела России и других государств. Также бывший журналист Guardian возмущается другими лауреатами – австралийкой Кейтлин Джонстоун, американцами Джимми Дором и Гаретом Портером. Их он уличает в несогласии с обвинениями Башара Асада в химических атаках в Сирии.

Но такая критика выглядит интересно на фоне собственных взглядов Уиттакера на неформальную журналистику. В частности, он публикует позитивные посты о Bellingcat – интернет-ресурсе, позиционирующем себя независимой группой расследователей.

Члены этого издания сами благосклонно относятся к бывшему редактору Guardian. Например, его репостит Ник Уотерс – автор Bellingcat и бывший офицер британской армии.

Казалось бы, Брайан Уиттакер должен только поощрять деятельность людей, которые не принимают вещи на веру и пытаются самостоятельно разобраться в ситуации. Ведь лауреаты премии Серены Шим в большинстве своем и являются по-настоящему независимыми журналистами.

Однако экс-работник британской Guardian предпочитает хвалить именно Bellingcat. Даже несмотря на то, что сотрудники издания официально получает финансирование от американских и европейских государственных структур, а также частично состоят из бывших работников спецслужб.

Видимо, получать награду за независимую журналистику могут лишь те, чья работа не противоречит интересам стран Запада. Остальные автоматически записываются в разряд троллей или агентов вражеских разведок.

Москва, Светлана Антонова

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