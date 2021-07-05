Малоподвижный антициклон: в Москву возвращается жара

В ближайшие дни в московском регионе будет малооблачно и без осадков с хорошим дневным прогревом воздушных масс. Как говорится в сообщении Гидрометцентра России, такую погоду обеспечит обширный малоподвижный антициклон.

Синоптики отмечают, что в понедельник, 5 июля, в Москве воздух прогреется до 27°, по области – до 28° при северо-восточном ветре 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 13...15°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в последующие сутки в дневное время температура воздуха будет подниматься по градусу в день, достигнув к пятнице 33°. Ветер, наоборот, будет стихать и к выходным станет «слабым».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.07.21

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