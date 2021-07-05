«Подтвердите платежеспособность…» Раскрыта еще одна схема дистанционного хищения денег

В Москве пресечена деятельность организованной группы по хищению денег граждан дистанционным способом под предлогом проверки платежеспособности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в общей сложности возбуждено семь уголовных дел, которые соединены в одно производство.

«Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных Интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. А затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции», – пояснила Волк.

По данным МВД, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. Четверо фигурантов заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнила представитель МВД.

По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которые в настоящее время соединены в одно производство. «Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается», – отметила Волк.

Москва, Мария Соколова

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