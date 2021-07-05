ПАО «Мостотрест» может заняться строительством маршрута «Европа – Западный Китай»

ПАО «Мостотрест» нацелен на выполнение трех масштабных проектов. В приоритете строительство трассы Москва – Казань. На строительство седьмого участка магистрали выделяется 115 млрд рублей. Возведением восьмого участка этой же дороги займётся дочерняя структура компании – «Трансстроймеханизация». Цена контракта составляет 123 млрд рублей.

Эксперты считают, что заказы на строительство огромного участка международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и объектов на нем получит «Мостотрест», имеющий аналогичный опыт. В частности, компания возводила объекты транспортной инфраструктуры Зимних Олимпийских игр в Сочи, четырех участков новой скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и автодороги через Керченский пролив. Инвестиции могут составлять до триллиона рублей. Предполагается, что вскоре «Мостотрест» получит право на прокладку «тольяттинского участка» магистрали.

В мае 2020 года состоялась реорганизация компании при участии госкорпорации «ВЭБ.РФ». Тогда появилась дочерняя компания «Мостотреста» АО «Дороги и мосты». Сейчас она занимается строительством участка основного хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве со съездами на Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский проспект и Нижегородскую улицу за 27,6 млрд рублей.

Ранее в рамках Московского урбанистического форума вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что государство намерено в ближайшее время найти подрядчика на строительство основных участков маршрута «Европа – Западный Китай». Реализация проекта даст мощный импульс развитию регионов. К 2050 году суммарный прирост в региональные бюджеты может составить более 500 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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