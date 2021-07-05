«Не мешкай, выбивай зубы» – основатель Blackwater перешёл дорогу журналистам

Петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину журналист информационного агентства Bloomberg попытался задать провокационный вопрос об Эрике Принсе.

Однако это не вызвало у Пригожина ничего, кроме иронии. Предприниматель в порядке исключения прокомментировал ситуацию, несмотря на то, что подобные вещи обычно игнорируются им и пресс-службой компании «Конкорд».

«Я, безусловно, могу подтвердить, что кот Том гонялся за Джерри. А Bloomberg, видно, готовит какую-то очередную провокацию. И поэтому прислали мне это безумное сообщение», – пошутил Пригожин.

Также он заметил, что ему известно об их обращении и к главе ФЗНЦ Максиму Шугалею с подобным вопросом. По мнению российского предпринимателя, Эрик Принс кому-то мешает из Blackwater, но, чтобы отвести подозрение, его решили притянуть к Пригожину, а потом ввести против него санкции.

Российский бизнесмен также рассказал, что Принса никогда не видел и ничего о нем не знает, однако, судя по происходящему, считает, что тому стоит присмотреться к своему окружению. И если он увидит улыбающегося журналиста, «сразу выбивать зубы».

Напомним, ранее Евгений Пригожин обратился в суд с заявлением в адрес издания The Insider, разместившего о нем недостоверную информацию, что является частью информационного геноцида против России.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.07.21

ПАО «Мостотрест» может заняться строительством маршрута «Европа – Западный Китай». / В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. / «Приостановить присутствие»: сотрудникам МГУ запретили появляться в вузе без прививки от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»