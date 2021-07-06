«Мы сами поднимали этот вопрос»: московские театры готовятся ввести QR-код для зрителей

В следующем сезоне в московских театрах планируется ввести систему QR-кодов, когда на определенные спектакли будут пускать только зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест. Как сообщил «Интерфаксу» директор театра «Ленком» Марк Варшавер такая возможность сейчас обсуждается.

«Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать», – сказал Варшавер.

По его словам, система QR-кодов может быть введена только на отдельные спектакли – «на весь репертуар это делать преждевременно».

В других столичных театрах пока не располагают такой информацией и не смогли подтвердить агентству возможность введения QR-кодов при посещении спектаклей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.07.21

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