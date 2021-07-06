«Жесткие меры»: Кремль оценил перспективы закрытия границ между регионами РФ

Жесткие меры по противодействию распространению коронавируса в России необходимы, но закрытие административных границ между регионами вряд ли заслуживает поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы», – цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что «в ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры».

«Я еще раз хотел бы повторить, что есть набор полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они могут принимать самостоятельные решения», – заключил представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса. При этом от последствий заболевания умерли 737 пациентов, что стало рекордным для РФ показателем с начала пандемии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.07.21

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