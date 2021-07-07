Сильная жара: в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен повышенный – «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие три дня, 8 – 10 июля, в столице и Подмосковье в дневное время ожидается сильная жара до 33 градусов.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна – есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

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