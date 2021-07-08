«Этот боевик открыл нам глаза»: российский фильм «Турист» покорил зрителей Мозамбика

Фильм «Турист» смог удивить зрителей из Мозамбика, для многих картина стала открытием. По словам жителей африканской страны, кинолента открывает новую страницу в отношениях России и государств Черного континента.

Комментарии мозамбикцев опубликовало иностранное издание Evidencias. Зрители отметили, что фильм отражает реальные политические интриги, которые ввергли Центральноафриканскую страну в хаос.

«Этот боевик открыл нам глаза. «Турист» – динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков», – пишут комментаторы.

Многие граждане Мозамбика, которым удалось посмотреть «Туриста», призывают к укреплению отношений с Россией.

«Было бы хорошо, если бы РФ могла бы помочь Мозамбику справиться с некоторыми нашими проблемами, а затем сделать об этом фильм», – написал гражданин по имени Эмилио Гуамбе Мапуту.

Сотрудничество России и ЦАР в последние годы только растет, хотя СМИ не так подробно освящают эту тему. «Турист» же привлек внимание общественности к успехам РФ за рубежом.

Российско-центральноафриканский боевик рассказывает о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Западные СМИ для придания пикантности приписывают отечественным специалистам службу в «ЧВК Вагнера». Однако никаких фактических доказательств журналисты не предоставляют.

Первый показ фильма прошел 14 мая в столице Центральноафриканской Республики – Банги. Премьера «Туриста» в РФ состоялась 19 мая на телеканале НТВ. Кинокартина обрела популярность как у отечественного зрителя, так и у зарубежного.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.07.21

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