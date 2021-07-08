«Худший сценарий никто не отменял»: глава Всероссийского студенческого союза заявил об опасности прививочной дискриминации

Отказ для абитуриентов в поступлении в вузы на основании отсутствия прививки от коронавируса станет ударом по системе образования России. Об этом заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

«Это будет удар не по анти-прививочному движению, это будет удар по системе образования. У нас приемная кампания не такая длинная, люди не успеют получить оба компонента вакцины, многие даже одну и в итоге получат, к нам не дойдут огромное количество абитуриентов. Потом набрать мы их уже не сможем», – констатировал он.

Председатель Всероссийского студенческого союза также сообщил, что уже есть жалобы. Например, в Финансовом университете есть приказ, что проживать в общежитии не смогут те, кто не привьется до 25 августа. «Вопрос о правомерности этого решения точно есть, потому что нет федерального нормативного акта. Мы ждем, что министерство образования и науки скажет свое слово по этому поводу. Касаемо людей, которые уже проживают в общежитии, которые уже являются нанимателями, с которыми есть договор – у нас Жилищный кодекс есть. И просто так выселить человека на улицу не позволяет. Здесь Финансовый университет явно нарушает права уже студентов, которые проживают в общежитии», – пояснил Цапко.

«Вы можете не допускать их на занятия, создать внутренние правила пользования для безопасности. Но если у человека это единственное место для проживания и никакого другого у него нет. Что, студента на улицу отправлять? Это неправильно. Если такими жесткими мерами будут действовать отдельные вузы, мы точно получим какое-то социальное напряжение, а то и взрыв», – считает он.

Что касается других возможных ограничительных мер, глава студсоюза отметил, «когда минобрнауки только намекнуло», некоторые ректоры тут же «выпустили приказы», поэтому «сценарии могут быть в каждом вузе очень разные».

«Худший сценарий никто не отменял, потому что каждый день у нас генерируется новая порция ограничительных мер. И так как минобрнауки пока не регламентирует ни один процесс, а выпускает только пресс-релизы от пресс-службы, причем не персонифицированные. К сожалению, на них ориентируются другие образовательные организации. Вузы и трактуют это так, как им нужно. Когда у нас нормотворчество основано на пресс-релизах, извините, это неправильно. К сожалению, мы можем прийти к разным ситуациям к началу учебного года», – подытожил Цапко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.07.21

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