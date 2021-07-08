«Нарушение прав человека»: российские вузы замахнулись на Конституцию РФ

Требования руководства вузов об обязательной прививке от коронавируса при поступлении в высшие учебные заведения нарушает права россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в Москве. В то же время парламентарий обратил внимание на отсутствие важного содержания в образовательных стандартах.

«В современных образовательных стандартах отсутствует блок, который называется содержание образования. То есть, стандарт не отвечает – чему учить. Там есть требования к условиям реализации образовательных программ. Там есть требования к уровню подготовки выпускников и там есть требование к структуре образовательных программ. Требования к содержанию образования там нет. Поэтому единое образовательное пространство при данных стандартах почти невозможно, потому что как ни странно его скрепляет ЕГЭ», – пояснил Смолин.

Парламентарий отметил, что, вопреки устоявшемуся мнению, Единый госэкзамен не исключает человеческий фактор из образовательного процесса. «ЕГЭ не устраняет человеческий фактор из образования. Просто-напросто мнение конкретного учителя заменяется мнением того, кто сочиняет тесты», – подчеркнул Смолин.

Комментируя возможный отказ в поступлении в учебные заведения на основании отсутствия прививки от COVID, депутат заявил, что считает это нарушением прав ребенка. «Напомню, что часть абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения, тем более, в средние профессиональные заведения, – это несовершеннолетние. Проблема исследования эффективности наших вакцин на детях далеко не завершена, поэтому здесь и подавно мы можем наблюдать нарушение прав человека», – констатировалон.

В этой связи парламентарий обратился к руководству Минобрнауки РФ и учебных заведений. «Мы понимаем, что выбор небогатый – на одной чаше весов лежит качество образования, на другой чаше лежат человеческие жизни, но старайтесь по максимуму соблюдать права человека даже в этих экстремальных условиях. Человек не может быть поражен в праве на образование в зависимости от того, захотел он и смог ли он вакцинироваться, тем более вовремя», – подытожил Смолин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.07.21

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