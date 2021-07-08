Сборная России по футболу осталась без Черчесова

Российский футбольный союз (РФС) совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта. Об этом говорится в официальном сообщении организации. В РФС уточнили, что начинается работа по поиску новых кандидатов.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сообщил глава РФС Александр Дюков.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.07.21

«Нарушение прав человека»: российские вузы замахнулись на Конституцию РФ. / «Худший сценарий никто не отменял»: глава Всероссийского студенческого союза заявил об опасности прививочной дискриминации. / «Этот боевик открыл нам глаза»: российский фильм «Турист» покорил зрителей Мозамбика. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»