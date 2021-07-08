В российском кинематографе появляется все больше фильмов о неординарных личностях У каждого времени свои герои

Тема судеб неординарных личностей всегда волновала писателей и поэтов, художников и режиссеров. В Пятигорске приступили к очередной экранизации знаменитого романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Но не только к классике обращаются авторы в поисках героев. Современные режиссеры снимают фильмы о героях Великой Отечественной войны и наших современниках.

Роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» ждет еще одна экранизация. Работа над фильмом будет вестись в Пятигорске, режиссером киноленты станет Михаил Цитриняк. Одну из ключевых ролей исполнит Марина Орлова. «Началась активная работа над фильмом. Самый приятный период. Сегодня прилетает в Пятигорск съёмочная группа для выбора локаций», – ранее рассказала актриса.

В психологическом романе «Герой нашего времени» раскрывается история дворянина Григория Печорина. На примере своего героя Лермонтов стремился показать жизнь молодого поколения 30-х годов 19 века. Печорина писатель сделал неординарной личностью, его образ запомнился читателям на долгие годы. Идейно-художественная ценность романа стала причиной его неоднократной экранизации. Теперь зрителям предстоит познакомиться с видением Михаила Цитриняка.

Отечественных режиссеров не раз вдохновляли истории о сильных личностях, являвшихся воплощениями определенной эпохи. В разные годы создавались экранизации по таким известным произведениям, как «Евгений Онегин», «Отцы и дети», «Преступление и наказание». В центре каждого романа находятся судьбы неординарных героев. В последние годы представители киноиндустрии стали обращать больше внимания на истории героев, основанные на реальных событиях. В кинолентах о Великой Отечественной войне такими героями становятся бойцы, готовые самоотверженно защищать Родину.

Одной из наиболее ярких современных картин о Великой Отечественной войне, где представлен собирательный образ героя того времени, стала драма «Ржев» киностудии «Триикс Медиа». В основу фильма легла повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Главными героями картины стали красноармейцы, защищающие от врага деревню Овсянниково. При выполнении приказа бойцы проявляют отвагу и мужество.

«Мы попытались вернуть зрителей к реальности войны, дать возможность увидеть, насколько все было невозможно тяжело и страшно. Сколько пришлось преодолеть. Только тогда понимаешь, какие потрясающие люди воевали. Подлинные титаны, герои», – подчеркивал в интервью режиссер «Ржева» Игорь Копылов.

Обратить внимание на произведение Кондратьева компании «Триикс Медиа» предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Дедушка бизнесмена был участником Ржевской битвы. Чтобы почтить память предка, Пригожин профинансировал съемки «Ржева». По сообщениям СМИ, предприниматель оказал поддержку и таким отечественным кинолентам, как «Шугалей», «Шугалей-2» и «Турист». Фильмы тоже основаны на реальных событиях, но посвящены уже героям современности. В двух частях киноленты «Шугалей» раскрывается реальная история социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которых незаконно заключили в ливийскую тюрьму. В плену россиянам пришлось находиться в тяжелых условиях, но они достойно выдержали все испытания. Благодаря активной общественной кампании Шугалея и Суэйфана в конечном итоге удалось вернуть в Россию.

Фильм «Турист» посвящен российским инструкторам, которых направили в Центральноафриканскую Республику для подготовки местных военнослужащих. Благодаря работе специалистов из России в ЦАР удалось остановить деятельность боевиков из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены», и спасти тысячи жизней мирных жителей. Премьерный показ «Туриста» прошел в мае на стадионе в столице Центральноафриканской Республики – городе Банги. Фильм был тепло принят местной публикой, потому что для центральноафриканцев российские инструкторы – это и есть настоящие герои.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 08.07.21

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