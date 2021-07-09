Вмешательство Запада: накануне выборов обострилась ситуация в Молдавии

Министерство иностранных дел России считает недопустимым вмешательство Запада в предвыборную кампанию в Молдавии, что уже привело к обострению внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с тенденциозными выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества», – подчеркнула она.

Захарова уточнила, Москва внимательно следит за ситуацией в Молдавии, и надеется, что выборы пройдут «в спокойной атмосфере» в соответствии с законами страны и нормами международного права. «Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии... Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов», – сказала официальный представитель МИД РФ.

В Молдавии досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Москва, Мария Соколова

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