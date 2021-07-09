Освобожден из плена россиянин, захваченный пиратами в Гвинейском заливе

Гражданин России Валерий Васильев, который был захвачен в плен пиратами на рыболовном судне Atlantic Princess в Гвинейском заливе, освобожден. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российский моряк чувствует себя удовлетворительно», – уточнила она

Как отметила представитель МИД РФ, освобождение Васильева стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, ганских и нигерийских властей с российскими дипломатами.

«Выражаем признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена. Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, которые планируют работать по найму на иностранных судах, тщательно взвешивать все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, передвигающихся в этой акватории», – заключила Захарова.

20 мая в Гвинейском заливе пираты напали на рыболовное судно Atlantic Princess и захватили в плен пятерых членов экипажа, включая гражданина РФ Валерия Васильева.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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