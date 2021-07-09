«Вызывает серьезную обеспокоенность»: нестабильностью Гаити пытаются воспользоваться внешние силы

Ситуация в Гаити, где было совершено убийство президента Жовенеля Моиза, вызывает серьезное беспокойство Москвы – нестабильностью в стране пытаются воспользоваться внешние силы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, преступление было «наглым» и «демонстривным».

«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране», – отметила она.

Захарова обратила внимание, что сложной ситуацией в стране пытаются воспользоваться внешние силы. «В ходе расследования этого преступления полицией Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум, двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы. Подобное мы постоянно наблюдаем в других странах, в том числе, в нашем ближнем зарубежье», – пояснила представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что накануне официальные представители силовых ведомств США на вопрос журналистов «не сумели подтвердить или опровергнуть, полностью ушли от ответа на вопрос о вовлеченности граждан США в это преступление». «Когда речь идет о пресловутых российских хакерах, мифических россиянах, которые вмешиваются в выборы, там и тут с точки зрения США влияют на мировые процессы, то официальные представители соответствующих ведомств и органов США намного более разговорчивы. Мало того, они тут же, как они считают, по горячим следам выносят обвинительные приговоры, вводят санкции, призывают мировое сообщество к солидарности в противодействии этой самой якобы российской угрозе… Когда речь идет о ваших американских гражданах, которые в Гаити задержаны, и страна сделала официальное заявление на этот счет, почему же вы не хотите это комментировать, ведь убит президент суверенного государства», – подчеркнула она.

«Мы выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Президент Гаити погиб в результате покушения в ночь на среду. В стране введено военное положение на 15 дней.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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