Синоптики определили, как долго продержится сильная жара в московском регионе

Синоптики выступили с предупреждением – жара в Центральной России, в том числе в московском регионе, задержится до 18 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Росгидромета.

«С 9 по 18 июля в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, ожидается жаркая погода с температурой на 5-6°, на западе округа на 7° выше климатической нормы, днем до 27…34°», – уточнили метеорологи.

При этом погода ожидается преимущественно без осадков. «В Москве с 9 по 18 июля ожидается сильная жара, температура днем до 30…34°, преимущественно без дождя, ветер слабый. В ряде областей ЦФО ночью и утром могут создаваться условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы», – говорится в сообщении Росгидромета.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.07.21

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